Alluvione a Genova, Samp e Genoa pronte ad aiutare

A fronte della tragedia, il Genoa ha immediatamente cancellato l'amichevole di lusso contro lo Shakhtar Donets, mentre Mihajlovic ha scelto di non far giocare la partitella prevista nel pomeriggio di ieri. Il presidente blucerchiato Ferrero è in costante contatto con i suoi collaboratori ed è rimasto molto colpito da quello che è successo: "Non sono in città, ma sono molto preoccupato - ha detto il patron -. Ho visto le immagini che mi hanno profondamente colpito. Immagini che invitano alla preghiera e alla riflessione". "Genova mi ha aperto le sue porte con disponibilità e generosità - ha proseguito -. E io oggi sono con Genova, con la sua gente, con la loro voglia e il coraggio di reagire, di non arrendersi mai, di ripartire. Genova e i genovesi devono sapere che se servirà qualcosa, io e la Samp saremo in prima fila. Senza paura".



Grande vicinanza a chi è stato colpito dall'alluvione e a chi sta lavorando per affrontare l'emergenza l'ha espressa anche il Genoa, che ha prontamente manifestato il cordoglio per la vittima della violenza dell'acqua che ha travolto la città. Genoa e Samp, inoltre, con molta probabilità chiederanno alla Lega di poter giocare con il lutto al braccio alla ripresa del campionato contro Empoli e Cagliari.