FantaSportMediaset: a Machetteam la quarta giornata

La quarta giornata di FantaSportMediaset va a Machetteam che vince grazie ai 100 punti. Grande prestazione del fantallenatore Manuel Machetta che ha giocato in 10 uomini perché Pinilla non è sceso in campo. Centrocampo stellare con i gol di Vidal, Honda, Pjanic e Callejon. maracature anche dalla difesa con Gastaldello e Lichtsteiner. E' già tempo di pensare alla prossima giornata: schiera la tua formazione e il vincitore potresti essere proprio tu.