Serie A: le formazioni della nona giornata

LAZIO-CAGLIARI Domenica ore 20.45 PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3):

Marchetti; Cavanda, Ciani, Cana, Radu; Onazi, Biglia, Hernanes; Candreva,Felipe Anderson.Berisha, Strakosha, Novaretti, Dias, Crecco, Pereirinha, Elez, Gonzalez, Ederson, Tounkara, Keita, Ledesma, FloccariPetkovic.Mauri (fino al 2/5/2014)Konko, Biava, Vinicius, Lulic

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi; Perico, Rossettini, Astori, Murru; Cabrera, Conti, Nainggolan; Cossu; Pinilla, Ibarbo

A disp.: Avramov, Ariaudo, Pisano, Avelar, Eriksson, Sau, Ibraimi, Dessena, Nenè. All.: Lopez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ekdal



LE ULTIME

Lazio - Alla fine Petkovic ha deciso di convocare Klose nonostante il tedesco non sia ancora al meglio e non abbia pienamente recuperato dall'infortunio. Probabile dunque che in attacco giochi Perea. Candreva sta invece meglio e farà regolarmente parte del tridente offensivo. Ledesma dovrebbe rifiatare e andare in panchina lasciando spazio a Biglia. Stessa sorte per Keita nonostante l'ottima prova in Europa League.



Cagliari - Murru in vantaggio su Avelar per il ruolo di terzino sinistro. Salgono le quotazioni di Sau, protagonista del test con la Primavera. Il sacrificato potrebbe essere Ibarbo. Dessena ha recuperato ed è stato convocato al pari di Avramov. Non dovrebbe comunque essere tra gli undici iniziali di Lopez.