Fantasportmediaset: si riparte con il girone di ritorno

Il 19.mo turno di campionato si sta per giocare ed è l’ultima giornata del girone di andata. La settimana prossima saranno quindi decretati i campioni d’inverno che verranno premiati con fantastici premi: 1° classificato - PS4; 2° classificato - GO PRO; 3° classificato - Canon Power Shot. Non disperare se non sei tra i primi in classifica nel girone di andata, perché la classifica sarà azzerata e tutti avranno la possibilità di ripartire da zero e poter così tornare in corsa.