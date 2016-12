Mediafriends, parte "A Regola d'Arte"

"A regola d’Arte" è un progetto di intervento sul territorio italiano in favore dei giovani; è ideato e coordinato da Mediafriends che si impegna nella promozione, nel coordinamento e nell’attività di raccolta fondi. A Regola D’Arte investe sulle periferie delle città e vuole favorire l’integrazione sociale a partire dai giovani. Musica e sport sono validi strumenti per la prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile e offrono a chi non se lo potrebbe permettere la possibilità di diventare cittadini, inseriti a pieno titolo nella società civile.

Tra gli sport abbiamo scelto il rugby per la sua capacità di trasmettere un sistema di regole e di relazioni responsabili e di produrre solidi legami di gruppo. In ambito culturale, la musica classica costituisce un grande patrimonio italiano e consente a ragazze e ragazzi di crescere suonando assieme e imparando gli uni dagli altri. In questo cammino ci accompagnano l’ASRugby Milano e il Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili, due partner di eccellenza con i quali collaboriamo da diverso tempo. Attraverso una fase successiva di concettualizzazione dell’intervento e l’implementazione di strumenti atti a valutarne l’ efficacia, sarà possibile applicare il modello a altre realtà sul territorio italiano.