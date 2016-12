Serie A, 21.ima giornata: Milan in rimonta a Cagliari, Inter bloccata dal Catania

Incredibile Milan a Cagliari: sotto per il gol di Sau, rimonta con Balotelli e Pazzini tra l'87' e l'89'. L'Inter, contestata dai tifosi, non va oltre un misero 0-0 col Catania davanti agli occhi di Thohir. A 1 punto dai nerazzurri ci sono ora il Torino (Cerci, 1-0 all'Atalanta) e il Parma (Amauri, 1-0 all'Udinese). Finisce in parità, 1-1, Sampdoria-Bologna (Gabbiadini e Diamanti), mentre in coda risorge il Livorno: 3-1 al Sassuolo.