Vallelunga, è di Ghirelli il miglior tempo nelle prove libere

15/09/2018

Le citycar di casa Mercedes sono scese in pista all’Autodromo di Vallelunga all’interno del quinto round Aci Racing Weekend di Vallelunga, per il terzo appuntamento stagionale dopo Misano e il Milano Rally Shoe. Sul tracciato capitolino i 16 pilti in gara si sono da subito sfidati per firmare il miglior tempo nella sessione di prove libere: dopo Ghirelli, Capra e Ferri, al quarto posto si è piazzato Marco Panzavuota del team LPD, davanti a Lorenzo Longo del team Sind a sei decimi dal leader della sessione, e a Fulvio Marengo (team Roma Gas e Power).



Ha chiuso col settimo tempo Marco Bronzetti, meglio conosciuto come "Marchettino", che con la sua SportMediaset social car paga solo un millesimo di distacco da Marengo, grazie alla grande competitività delle smart EQ fortwo e-cup. Maggior distacco, invece, per Alberto Vassallo (team Concessionaria Mercedes-Benz Gino), all'ottavo posto e primo pilota a finire a oltre un secondo dalla vetta, prima di Franco Gallina (team Funk) e Mauro Garbarino (team Concessionaria Mercedes-Benz Autocentauro). Dodicesima posizione per la prima donna al volante, Silvia Simoni (team Merfina), che darà vita a una sfida tutta rosa con Silvia Sellani (team Mercedes-Benz Roma) e Vittoria Di Luzio (team Pirelli), rispettivamente quattordicesima e quindicesima. Tredicesimo tempo, infine, per Giuseppe La Marra (team Mercedes-Benz Italia Truck), alla sua prima gara del campionato smart EQ fortwo e-cup; chiude la classifica il giovanissimo Gianalberto Coldani del team Merfina.