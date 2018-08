Smart EQ fortwo e cup, i commenti dei piloti premiati al Milano Rally Show

30/07/2018

Non hanno trionfato solamente Giuseppe Bodega e Marco Panzavuota (LPD) al Milano Rally Show: il campionato smart EQ fortwo e-cup, infatti, ha premiato anche i vincitori in tre categorie speciali. Rachele Somaschini, in coppia col navigatore Luana Boerio, si è aggiudicata il riconoscimento nella categoria Femminile; Silvia Simoni ha ritirato il premio per la categoria Junior mentre Alberto Lembo è il vincitore tra i Senior. Ecco le loro impressioni e sensazioni sulla gara al termine della premiazione avvenuta domenica sera a Citylife.