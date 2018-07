La smart EQ fortwo e-cup al Milano Rally Show: le cose da sapere

27/07/2018

Un contesto completamente inedito, la presenza, per la prima volta, del co-pilota e 18 vetture in gara per una tappa quanto mai avvincente e competitiva che metterà a dura prova l’abilità dei piloti. Il trofeo smart EQ fortwo e-cup è pronto a scendere in pista, il 28 e 29 luglio , al Milano Rally Show in una “stracittadina” che permetterà di esaltare la versatilità e il piacere di guida della citycar a zero emissioni in versione race.

Il monomarca 100% elettrico, dunque, sarà uno degli eventi legati al Milano Rally Show con le smart in gara che si contenderanno il podio in 8 delle 9 prove speciali in programma da piazza Gae Aulenti a Citylife passando per l’area Expo, il velodromo Vigorelli e il tracciato di Arese. E sono previste anche impegnative prove in notturna. Lo scenario cittadino dunque, lo skyline di Milano e dei suoi quartieri di più recente sviluppo sono pronti a fare da cornice alle smart in versione race.



“Dopo il successo della gara di Misano, che ha portato in pista divertimento e competitività, la tappa milanese ha conquistato nuovi partecipanti. Sale, infatti, a 18 il numero delle smart in gara” ha detto Massimo Arduini, CEO di LPD. “Con il Milano Rally Show vogliamo mettere alla prova la grande versatilità della smart EQ fortwo, in un contesto che rappresenta l’habitat ideale per la guida elettrica.”



Il Milano Rally Show rappresenta, dopo Misano, la seconda tappa nel calendario della smart EQ fortwo e-cup rendendo il trofeo ancor più coinvolgente: la sfida, infatti, si apre al mondo del rally offrendo ai piloti la possibilità di sfruttare le caratteristiche di versatilità e agilità della smart EQ fortwo.



Maurizio Zaccaria, smart & innovative sales Senior Manager Italia, ha dichiarato a tal proposito: “Smart interpreta la mobilità elettrica nella sua dimensione migliore: agilità e scatto per un piacere di guida senza compromessi ed a zero emissioni locali”. E a proposito del legame tra le vetture e lo scenario cittadino del 28 e 29 luglio ha aggiunto: “Portare il trofeo smart EQ fortwo e-cup all’interno dei contesti cittadini sottolinea nuovamente lo stretto legame tra la nostra citycar e città lungimiranti come Milano, in cui vogliamo costruire, insieme alle amministrazioni locali, la mobilità del futuro”.



Una nuova era della mobilità, unita al piacere della guida con la massima sostenibilità ambientale, infatti, viene letteralmente accesa dalla nuova generazione 100% elettrica firmata smart, maneggevole come nessuna e mai come oggi divertente da guidare. E se si pensa alla mobilità cittadina, le nuove smart EQ fortwo coupé e cabrio, insieme alla versione a quattro posti forfour, rappresentano la scelta ideale grazie al propulsore con batteria agli ioni di litio da 17,6 kWh, garantita 8 anni / 100.000 km, e un’autonomia di 160 km a zero emissioni.



La smart EQ fortwo e-cup, però rappresenta il passaggio nella sfera delle competizioni motoristiche ed ecco che per allinearsi agli standard sportivi di sicurezza il team di LPD ha sottoposto la smart EQ fortwo a diversi interventi, svelati già al primo sguardo dall’inedito kit aerodinamico: scende sensibilmente il peso complessivo della vettura che da 900 kg passa a 750 grazie anche a numerosi elementi racing in carbonio. L’introduzione del roll-cage, in combinazione con la cellula tridion, rappresenta un ulteriore elemento per la sicurezza dei piloti. I due sedili lasciano il posto ad un unico sedile racing realizzato interamente in vetroresina e anche il set-up è stato adattato alle esigenze di gara con l’adozione di nuove molle e nuovi ammortizzatori.