Porsche Carrera Cup Italia, Le Castellet: Alessio Rovera vince anche gara 2 e vola in campionato

13 maggio 2018

Alessio Rovera trova il bis. Il varesino di Tsunami RT – Centro Porsche Padova , già vincitore di gara 1, si ripete in gara 2 sul Paul Ricard di Le Castellet , per un podio che ricalca quello già visto a Imola: sotto la bandiera a scacchi il secondo è infatti Diego Bertonelli , mentre terzo è il sempre positivo Tommaso Mosca , che però vede il compagno di team prendere il volo in classifica. Silver Cup a Riccardo Cazzaniga (una conferma da sabato), grazie al nono posto finale. Decimo e vincitore della Michelin Cup è Luca Pastorelli .

LA GARA

Importante la vittoria di Rovera, conquistata dopo un bel duello con Bertonelli: subito davanti a tutti dopo una convulsa partenza, quest'ultimo cede la testa della corsa al varesino abile a sorpassarlo e a conquistare la terza vittoria nelle prime quattro gare della Porsche Carrera Cup Italia 2018. Partenza incerta, invece, per il poleman Luca Segù, infilato da diversi altri colleghi e costretto a rimontare fino al quarto posto finale. Peggio va a Daniele Cazzaniga, a sua volta in prima fila ma toccato nel posteriore da Simone Iaquinta e costretto nelle retrovie dopo un testacoda. La sua rimonta si conclude poi con l'ottavo posto finale.



Iaquinta, invece, resta nelle posizioni di vertice lottando con Rovera, Bertonelli, Mosca e Segù. Arriva però la penalità di 5 secondi, che lo fa retrocedere da quarto a settimo. Ne approfitta Tommaso Mosca, che dopo la delusione di gara 1 al Paul Ricard torna sul podio con un terzo posto che fa morale, ma aiuta poco in classifica dove Rovera è ora in fuga.