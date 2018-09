Porsche Carrera Cup Italia, Bonito si laurea campione nel monomarca virtuale

11/09/2018

Nata grazie alla sinergia tra Porsche Italia e AK Informatica, con Sparco, Samsung e il popolare sim game Assetto Corsa di Kunos Simulazioni come partner, l'iniziativa - la prima esperienza assoluta del genere per un campionato monomarca - si è conclusa con la vittoria finale di Enzo Bonito, sim racer tra i più competitivi a livello internazionale.



Grazie al titolo conquistato a Vallelunga, ora il 23enne pilota virtuale di Reggio Emilia avrà l'opportunità di partecipare al settimo e ultimo round della Carrera Cup Italia del 6-7 ottobre a Imola, in pista e al volante della 911 GT3 Cup chiamata per l’occasione “Wild Car”. Per gareggiare con i protagonisti del monomarca tricolore nel gran finale imolese e durante il Porsche Festival, Bonito dovrà ottenere la licenza ACI Sport e superare il test di abilitazione già previsto nei prossimi giorni, seguito direttamente da un coach driver messo a disposizione da Porsche Italia.



Con il neocampione emiliano, sul podio del monomarca virtuale sono saliti il trevigiano Giovanni De Salvo, secondo, e il partenopeo Corrado Ciriello, terzo, i migliori tra gli oltre 1300 sim racer che hanno tentato di qualificarsi online per le varie tappe poi disputate in autodromo. Quattro sono stati gli appuntamenti nei quali la Carrera Cup Italia | eSport ha “corso” in parallelo con la serie tricolore in pista: Monza, Misano, Mugello e, appunto, Vallelunga, tutti trasmessi in diretta con telecronaca sui canali ufficiali del progetto. Oltre alla gara “reale” a Imola, al vincitore assoluto andrà un simulatore di guida completo Sparco, al secondo classificato un kit volante e pedaliera Thrustmaster e al terzo un kit di periferiche da Gaming Cooler Master.