PyeongChang, Goggia: "Dedico l'oro all'Italia"

21 febbraio 2018

Un minuto 39 secondi e 22 centesimi che hanno cambiato la storia dello sci italiano: "Non ho fatto errori. Ho pensato solo a fare il meglio e a fare una discesa perfetta. Sono davvero felice di come ho sciato, è stata una grande gara. È incredibile". Tutti temevano una "Goggiata" delle sue e invece no: "Sono una pasticciona, ma oggi ho cercato di essere una samura. Non sarò mai la sciatrice che scende con classe, quando passo io faccio rumore come se suonassero mille chitarre. Ma sono così, e questo oro non mi cambierà".



Tutta l'Italia ha tremato con lei quando la Mowinckel si è fermata a nove centesimi: "Mi ha fatto rimanere ferma, paralizzata, ma basta un centesimo per essere davanti e quindi bene così. Quattro anni fa commentavo le Olimpiadi, avevo detto che sarei andata in Corea con la Moioli anche lei infortunata, poi i sogni e le visioni ci sono ma bisogna agire concretamente per prenderli. Io non ho ancora realizzato, sono così concentrata che non trovo neanche le parole".



Infine, un pensiero per l'amica sconfitta Lindsey Vonn: "Da lei c'è solo da imparare, una generosa così nel nostro mondo non c'è. È un onore gareggiare con lei".