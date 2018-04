Uruguay di misura: Cavani regala la China Cup

26 marzo 2018

L' Uruguay si aggiudica la China Cup : è bastato un gol di Cavani (49’) per avere la meglio sul Galles nell’ultimo atto disputato allo Jiangning Sport Center di Nanjing. Dal primo minuto nell’undici di Tabarez sono scesi in campo anche Laxalt, Bentancur e Vecino, mentre il sampdoriano Lucas Torreira è entrato a venti minuti dalla fine. Nella finale per il terzo posto la Repubblica Ceca ha superato 4-1 la Cina, in gol anche Patrik Schick.

Già in semifinale contro la Repubblica Ceca la firma di Cavani era stata determinante per mandare in archivio il match. Questa volta il gol non è spettacolare, ma da centravanti di razza che si inserisce con i tempi giusti per battere a rete e decidere la partita. Contro un buon Galles l’assist di Cristian Rodriguez dalla fascia sinistra ha propiziato il gol del Matador al 49’. A nulla sono valsi i tentativi di Bale e compagni di arrivare al pari: Muslera ha abbassato la saracinesca regalando la vittoria alla squadra di Tabarez.



Nella finale per il terzo e quarto posto la Cina è andata al tappeto contro la Repubblica Ceca nonostante il gol del vantaggio iniziale firmato da Xiaodong Fan (5’). Nella ripresa Kalas (58’), Schick (59’) e Krmencik (62’) ribaltano il risultato. Nel finale arriva anche il rigore sbagliato da Darida con il successivo colpo vincente di Kaderabek (78’) che cala il poker.