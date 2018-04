Sampaoli: "L'Argentina è stata schiaffeggiata". E Maradona...

28 marzo 2018

L'attenzione dei media si è concentrata sulle esclusioni eccellenti di Dybala e Icardi, ma il vero problema dell'Argentina è da centrocampo in giù. Il tracollo contro la Spagna (6-1) ne è stata la dimostrazione più lampante. L'assenza di Messi, non al meglio e quindi risparmiato, non può essere un alibi per Sampaoli. Pur restando una delle favorite per il Mondiale, a questa Argentina manca il gioco e anche il talento in difesa. Un bel problema a meno di 100 giorni dall'inizio di Russia 2018.



Partiamo dalla retroguardia schierata titolare a Madrid: Bustos (Indipendiente), Otamendi (Manchester City), Rojo (Manchester United) e Tagliafico (Ajax). Un esperimento che non è andato a buon fine. Il difensore dei Red Devils, preferito al pilastro Fazio, è stato l'anello debole della catena. Anche gli esterni non sono sembrati all'altezza con poca spinta e ancora meno lucidità in fase difensiva. Bocciato anche il modulo, il 4-2-3-1 con Higuain unico terminale d'attacco. Con Messi, Aguero e Di Maria in campo le cose dovrebbero cambiare, ma tutto è ancora un rebus.



Prima di tutto bisogna trovare equilibrio, l'ha capito anche Sampaoli dopo la batosta del Wanda Metropolitano: "Dobbiamo prenderci le responsabilità di questo brutto ko e capire che queste cose non possono succedere durante la Coppa del Mondo. Abbiamo affrontato una squadra che gioca bene e che ha saputo sfruttare tutte le occasioni, ci è mancato equilibrio in difesa. Dobbiamo analizzare i nostri errori ed imparare in fretta, oggi la Spagna ci ha schiaffeggiato".