Russia: orso consegna pallone ad arbitro e incita i tifosi

16 aprile 2018

Sorprendente fuoriprogramma nel match di terza divisione russa tra Mashuk-KMV Pyatigorsk e Angusht. A consegnare il pallone all'arbitro prima del fischio di inizio è stato un orso ammaestrato che poi ha incitato i tifosi presenti sugli spalti battendo a tempo le mani. I dirigenti russi hanno spiegato che si tratta di un test in vista dei Mondiali, quando lo stesso orso presenzierà alla gara inaugurale Russia-Arabia Saudita. Per la cronaca il match è finito 3-0 per gli ospiti.