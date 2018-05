Russia 2018, Francia: Payet, è a rischio il Mondiale

17 maggio 2018

Dimitri Payet è a rischio Mondiale. Era uno dei giocatori più attesi della finale di Europa League contro l'Atletico Madrid, ma al 32' è dovuto uscire in lacrime, rincuorato dai suoi compagni di squadra, per un infortunio muscolare. Una brutta botta per Rudi Garcia che ha dovuto fare a meno, sotto di un gol, del suo capitano e del suo giocatore più importante. Ora la Francia è in ansia: Payet ora potrebbe non recuperare per Russia 2018.