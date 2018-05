Messi: "Per me solo il Barcellona finchè gioco in Europa. Ma darei via un titolo vinto per uno con l'Argentina"

28 maggio 2018

"Più passa il tempo, più penso che in Europa vestirò solo la maglia del Barcellona". Così Leo Messi,in un'intervista a 'Pasión por el Fútbol'. Ma il campione blaugrana non esclude di chiudere la carriera nel suo Paese: "Ho sempre detto che un giorno mi piacerebbe giocare in Argentina. Non so se succederà ma l'idea c'è. E sarebbe solo al Newell's Old Boys, almeno sei mesi, poi nessuno può sapere cosa succederà".