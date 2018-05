Internazionali 2018, Zverev, Nadal e Djokovic avanti Ok anche Nishikori, Carreno-Busta e Ramos, fuori invece Isner e Dimitrov. Nel tabellone femminile ok Halep, Sharapova e Venus Williams, out la Pliskova

16 maggio 2018

Tutto facile agli Internazionali 2018 per Nadal e Djokovic, che volano agli ottavi. Rafa travolge all'esordio il bosniaco Dzumhur in un'ora di gioco (6-1 6-0 ). Nole piega invece il georgiano Basilashvili in due set (6-2 6-4). Avanzano anche Zverev (7-5 6-2 con Berrettini), Shapovalov (6-7 7-6 3-6 con Haase), Edmund (6-2 7-6 con Pouille), Ramos (6-7 7-6 7-6 con Isner), Badene (ritiro di Anderson) e Carreno Busta (4-6 6-2 4-6 con Johnson). Fuori Dimitrov (7-6 5-7 4-6 con Nishikori). Nel tabellone femminile Halep annienta la Osaka (6-1 6-0). Ok anche Sharapova (6-3 4-6 2-6 con la Cibulkova) e Venus Williams. Fuori a sorpresa invece la Pliskova con la Sakkari (6-3 5-7 6-4).

Tutto come previsto, dunque, per Nadal e Djokovic. Per lo spagnolo il primo match al Foro Italico è stato poco più di un allenamento. Più combattuta invece la gara di Nole, che prosegue nel suo percorso per ritornare sui suoi livelli. Obiettivo centrato anche per Del Potro (7-5 6-3 con Tsitsipas), Paire ( 6-2 4-6 2-6 con Schwartzman). Tra i big salutano invece Roma Isner, ko dopo tre tie break con Ramos, e Dimitrov, che interrompe il suo cammino contro Nishikori.

TABELLONE FEMMINILE Nel tabellone femminile non tradisce la Halep, che parte bene e travolge la Osaka. Maria Sharapova soffre ma batte la Cibulkova in tre set. Anche a Venus Williams servono tre set per piegare la Vesnina (6-2 4-6 7-5). Passano il turno anche Garcia, Stephens, Kasatkina, Madison Keys, Kontaveit, Konta, Kerber, Sevastova, Wozniacki e Sakkari (con la Spliskova che va su tutte le furie e prende a racchettata le sedia del giudice di gara).

