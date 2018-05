Internazionali 2018, Nadal travolge Shapovalov: ai quarti sfida Fognini. Avanti anche Djokovic

17 maggio 2018

Non basta la classe messa in mostra dal 19enne canadese Denis Shapovalov a incutere timore a Nadal, che in due se (6-4- 6-1, 1h 22' di gioco) accede ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia dove incontrerà Fabio Fognini. L'iberico ha esibito il suo miglior tennis per avere la meglio sul “next gen” che esce sconfitto ma non ridimensionato, in quanto ha confermato tutta la sua classe.

Costretto invece ad alzare bandiera bianca Juan Martin Del Potro: l’argentino, numero 5 del tabellone, è costretto al ritiro contro il belga David Goffin, nona testa di serie, per problemi a una gamba. Goffin aveva vinto il primo set 6-2, Del Potro era avanti 5-4 nel secondo. Anche Marin Cilic approda ai quarti: sulla Next Gen Arena il croato, quarta testa di serie, liquida in due set il francese Benoit Paire (6-3 6-4). Sfiderà lo spagnolo Carreno Busta che aveva eliminato lo sloveno Bedene 6-4 6-7(3) 6-2.



DJOKOVIC-RAMOS VINOLAS

Il match inizia subito con un break per l'ex numero uno al mondo, che si porta rapidamente sul 3-0. Djokovic sembra giocare con calma apparente: da fondocampo, forzando il giusto, senza troppe accelerazioni. E tanto basta per tenere sotto controllo lo spagnolo, al quale viene strappato ancora il servizio sul 4-1: la sua orgogliosa resistenza viene vanificata dai precisi colpi di Nole, che chiude 6-1 il primo set. Il secondo set si apre con Ramos Vinolas più agguerrito: il catalano annulla una palla break e va 2-1, costringendo Djokovic ad alzare l'intensità degli scambi. Il break per il serbo arriva al quinto game, che vale il 3-2: il 4-2 arriva in scioltezza, ma Vinolas non si arrende e gioca come chi non ha niente da perdere centrando il break che vale il 5-5. Poi Djokovic decide che è ora di concludere la partita, e si porta con autorità sul 7-5 sfruttando il primo match-point con un ace. In contemporanea al Centrale, sullo stesso lato del tabellone, Nishikori si è sbarazzato di Philipp Kohlschreiber 6-1 6-2, mostrando uno stato di forma davvero invidiabile. Sarà lui a contendere a Djokovic l'accesso alle semifinali.



Nell'altro match del pomeriggio, Zverev ha sudato non poco per avere la meglio su Kyle Edmund in due tiratissimi set, mostrando a Roma evidenti segni di stanchezza. Il tedesco ha chiuso solo all’ottavo match point nel tie-break (13-11) del secondo parziale, dopo aver salvato due set point: 7-5 7-6 il risultato finale.