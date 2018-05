Internazionali 2018, Fognini implacabile: è a quarti

17 maggio 2018

Continua a Roma il cammino di Fognini . Sul Centrale l'azzurro piega Gojowczyk (6-4 6-4) e conquista il passaggio ai quarti di finale agli Internazionali per la prima volta in carriera. Nel primo set Fabio va sotto 4-2, ma poi vince quattro game di fila e ribalta il risultato. Nel secondo parziale match equilibrato fino al 4-4, poi l'azzurro accelera e chiude la gara con un passante. Al prossimo turno Fognini se la vedrà con Nadal .

Teso, ma centrato e sicuro, Fognini comincia il match dando profondità allo scambio e spingendo col rovescio. Gojowczyk invece punta tutto sul servizio per tenere Fabio lontano dalla riga di fondo e accorciare gli scambi. Fino al 2-2 si viaggia come da programmi. Da una parte il ligure cerca gli angoli giusti, aggrappandosi alla prima quando serve, dall'altra il tedesco prova invece ad aumentare i giri col dritto. Il primo break arriva nel quinto game, con Gojowczyk bravo ad approfittare di un piccolo passaggio a vuoto di Fabio. Il numero uno azzurro però non si scompone, scarica la tensione discutendo col giudice di sedia dopo una chiamata sbagliata, e ribalta il risultato, chiudendo il primo set sul 6-4 alzando il livello del suo tennis.



Nel secondo set Fognini sceglie i cambi di ritmo e la risposta aggressiva per mandare fuorigiri il tedesco, ma Gojowczyk resta aggrappato al match salvando tre palle break. Poi tocca al ligure restare freddo su due palle break. E' il momento cruciale della gara, con Fabio che stringe i denti, restando in partita. Sul 4-4 il numero uno azzurro poi piazza il colpo vincende conquistando due game consecutivi e chiudendo la gara. Il sogno romano di Fabio continua. Ora c'è l'ostacolo Nadal.