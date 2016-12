Un'Italia da corsa: Motta "10" anomalo, ma non è il primo Le scelte di Conte quasi obbligate, così come l'assegnazione della maglia al centrocampista del Psg

di LUCIANO CREMONA 1 giugno 2016

Le convocazioni, come sempre, fanno discutere. Quelle di Antonio Conte per gli Europei in Francia hanno fatto registrare, però, il picco di scetticismo. Non tanto per le scelte in sé, quanto per la qualità media della nazionale, considerata da molti (addetti ai lavori e tifosi) una delle selezioni con meno qualità degli ultimi anni. Come ha fatto discutere, anche, la decisione di affidare la maglia numero 10 a Thiago Motta: il centrocampista del Psg non è propriamente un beniamino dei tifosi azzurri.



Zoom Disattiva slideshow Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Prev Next

Prima di analizzare quella che molti hanno etichettato come "la decadenza del numero 10", è bene fare un passo indietro e analizzare le convocazioni di Conte. Tutte considerazione da fare tenendo conto del fatto che senza gli infortuni di Marchisio e Verratti il tasso tecnico di questa squadra sarebbe stato più alto. Nell'ultimo giorno utile non hanno superato il taglio, tra gli altri, Jorginho e Bonaventura, considerati dall'opinione pubblica come due degli elementi in grado di garantire qualità alla nazionale.



Ma Conte ha fatto scelte precise. Si è affidato ai giocatori che conosce meglio ma che soprattutto sa che possono garantirgli duttilità e corsa: da qui la scelta di Sturaro. Che la nazionale non abbia qualità eccelse, il ct è il primo a saperlo. Per questo ha deciso di affidarsi in toto al suo credo, alla difesa a 3 e ad "allenare" la squadra con il suo calcio. Un calcio nel quale forse Bonaventura avrebbe trovato una difficile collocazione tattica, ma nel quale può affacciarsi Insigne, utilizzabile sia nel tridente sia, come anticipato proprio da Conte nella conferenza stampa della scorsa settimana, da seconda punta accanto ad un centravanti.



La regia, quello che sembra il grosso problema azzurro, sarà affidata a uomini di esperienza. De Rossi, che ha finito il campionato in crescendo, ma anche Thiago Motta. Se libero da acciacchi, l'oriundo poco amato dai tifosi per la sua proverbiale compassatezza, potrebbe dispensare il suo calcio, fatto di intelligenza tattica e di piedi buoni. Accanto a lui una batteria di corridori: Parolo, Sturaro, Florenzi, Candreva, Giaccherini. Italia operaia? Italia da corsa, più che altro. Piaccia o non piaccia, il materiale a disposizione del ct era davvero risicato, difficile inventarsi qualcosa di differente.

DA RIVERA A BAGGIO: I 10 AZZURRI Sui social network, ovviamente, i tifosi si sono scatenati alla notizia della maglia numero 10 affidata a Thiago Motta. Una scelta simile a quella del 2008, quando Donadoni la consegnò a Daniele De Rossi, in una Nazionale in cui però c'erano Del Piero, Di Natale e Pirlo. Ecco: andando a ritroso nella storia recente della nazionale ai Mondiali ed Europei, e scorrendo i nomi dei giocatori che hanno indossato la mitica '10', troviamo campioni come Roberto Baggio, Del Piero e Totti e, più di recente, Di Natale e Cassano (che l'ha vestita ad Euro 2012 e in Brasile).



Certo, andando indietro fino al 1968, anno dell'unico successo continentale degli azzurri, scopriamo classici 10, come Antognoni e Rivera, ma anche nomi alla Thiago Motta. Motivo? Un tempo la numerazione seguiva l'ordine alfabetico, o per ruolo. Per intenderci: nel 1994 Mauro Tassotti vestiva il numero 9. Per questo troviamo, nell'elenco dei 10 azzurri, Facchetti, Bertini, Benetti, Dossena, Bagni, De Agostini, Nicola Berti e Albertini.



Conte probabilmente non ha voluto caricare di aspettative né Insigne né Bernardeschi, affidando loro una maglia così pesante. La scelta, quindi, è ricaduta su Motta, che ha le spalle abbastanza larghe e l'esperienza internazionale (che pochi compagni di reparto hanno) per portare senza esserne oppresso l'iconico numero 10.

DAL '68 AD OGGI: I NUMERI 10 DELL'ITALIA A EUROPEI E MONDIALI Europei '68 Facchetti Mondiali '70 Bertini Mondiali '74 Rivera Mondiali '78 Benetti Europei '80 Antognoni Mondiali '82 Dossena Mondiali '86 Bagni Europei '88 De Agostini Mondiali '90 Berti Mondiali '94 R. Baggio Europei '96 D. Albertini Mondiali '98 Del Piero Europei 2000 Del Piero Mondiali 2002 Totti Europei 2004 Totti Mondiali 2006 Totti Europei 2008 De Rossi Mondiali 2010 Di Natale Europei 2012 Cassano Mondiali 2014 Cassano