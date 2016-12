Spagna, De Gea coinvolto in un caso di abusi su minore: addio Europei?

10 giugno 2016

Uno scandalo sessuale scuote lo spogliatoio della Spagna. David De Gea risulta infatti indagato insieme a Iker Muniain nell'ambito di un'indagine sull'impresario iberico del porno Torbe. Il portiere dello Utd sarebbe accusato di aver concordato un incontro sessuale con una minore, che ora è tenuta sotto protezione. Secondo il Sun, per il nazionale iberico si profilerebbe un'espulsione dalla squadra che è in Francia per disputare gli Europei. Per El Confidencial, anche Isco sarebbe coinvolto.