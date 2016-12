Inghilterra-Slovacchia, principe William allo stadio: massima allerta

20 giugno 2016

Massima allerta allo Stade Guichard di Saint-Etienne per Inghilterra-Slovacchia a Euro 2016. In tribuna è infatti annunciata la presenza reale del principe William, volato in Francia per tifare e sostenere Rooney & Co. Anticipata da fonti Uefa, la notizia trova conferma anche sui media britannici. In particolare sulle pagine dell'Evening Standard, che parla di "speciali misure" di sicurezza per garantire l'incolumità del duca di Cambridge.