Francia, la vigilia. Deschamps: "Vorrei giocare io"

9 luglio 2016

Non lascia trapelare particolari emozioni Didier Deschamps alla vigilia della finale dell'Europeo tra Francia e Portogallo. Il ct in conferenza stampa ha dimostrato grande calma: " Abbiamo lavorato due anni per arrivare qui , per avere questa concentrazione. Ora quello che conta è soltanto vincere ". Poi un piccolo rammarico: "Sono un pochino frustrato perché non posso giocare io, a volte vorrei rimettermi gli scarpini e scendere in campo".

"Il Portogallo non è qui per caso". Deschamps mette tutti in guardia: "Le aspettative ci sono, ci sono state fin dalla prima partita. I giocatori sono pronti, non c'è pressione particolare. Sì, è una finale ed è un'esperienza unica, ma bisogna rilassarsi e fare le stesse cose che si fanno per le altre partite. Non c'è molta tensione, ma attenzione sì, perché il Portogallo ha grande abilità".



Il più grande spauracchio è Cristiano Ronaldo: "Va limitato, ha capacità atletiche meravigliose: nel calcio è difficile neutralizzare la resistenza e le capacità aeree. Con Nani possono creare pericoli in ogni momento".



Deschamps potrebbe diventare secondo a vincere l'Europeo sia come giocatore che come allenatore, prima di lui Vogts (Zoff ha vinto da giocatore e ha perso la finale da allenatore): "È bello, è speciale. Mi sono divertito a creare il discorso prima della partita". Il protagonista di questi giorni è Griezmann: "Non so se vincerà il pallone d'oro, spero vinca l'Europeo. Ora sta giocando in una posizione che gli è molto familiare, è cruciale per noi. Voi siete ossessionati con questo discorso. Lui è giovane, fresco, disponibile, ha talento".



Conclusione su Umtiti, neoacquisto del Barcellona, uno dei migliori con la Germania: "Non sono sorpreso: sapevo cosa poteva darci. Ha una forza mentale che altri non hanno".