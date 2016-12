Francia, Deschamps avverte i suoi: "Islanda ai quarti non per caso"

2 luglio 2016

Didier Deschamps avverte la sua Francia alla vigilia della sfida dei quarti contro la sorpresa Islanda: "Non ha rubato niente a nessuno. Non è qui per caso, ma perché se lo merita e per le sue qualità" - ha detto - Le loro rimesse con le mani da 35-40 metri sono come calci di punizione, dovremo fare attenzione ed evitare di concedere pericolosi falli laterali. Ma loro sono molto bravi anche con la palla a terra. Dovremo lottare su tutti i palloni".