Euro 2016, parità di punti nel girone: i criteri di qualificazione

19 giugno 2016

Se due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti al termine della fase a gironi, per determinare la classifica si applicano i seguenti criteri nell'ordine indicato:



a. maggior numero di punti nelle partite disputate fra le squadre in questione (scontri diretti);

b. miglior differenza reti nelle partite disputate fra le squadre in questione;

c. maggior numero di gol segnati nelle partite disputate fra le squadre in questione;

d. se alcune squadre sono ancora a pari merito dopo aver applicato i criteri da a) a c), questi ultimi vengono riapplicati esclusivamente alle partite fra le squadre in questione per determinare la classifica finale.



Se la suddetta procedura non porta a un esito, si applicano i criteri da e) a h);

e. miglior differenza reti in tutte le partite del girone;

f. maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone;

g. condotta fair play al torneo, secondo definizione (minor numero di punti nella classifica fair play);

h. posizione nel ranking UEFA per nazioni.



Se due squadre che hanno lo stesso numero di punti e lo stesso numero di gol segnati e subiti si sfidano nell'ultima partita del girone e sono ancora a pari punti al termine della giornata, la classifica finale viene determinata tramite i calci di rigore, purché nessun'altra squadra del girone abbia gli stessi punti al termine della fase a gironi.



Se più di due squadre dovessero avere lo stesso numero di punti, si applicano i criteri elencati sopra.