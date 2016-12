Euro 2016, Italia in azzurro e Spagna in bianco: come nel 1994

Nove luglio 1994, Boston: l'Italia batte la Spagna coi i gol dei due Baggio, Dino e Roberto, e guadagna il pass per la semifinale dei Mondiali di Usa '94. Noi in maglia azzurra, loro bianca. Insomma, l'ultimo successo della nostra Nazionale contro i "cugini spagnoli" in una competizione ufficiale (poi, al di là del pareggio nella gara inaugurale agli Europei del 2012, solo ko tra Europei stessi e Confederations Cup) è arrivato con i nostri avversari non vestiti di rosso.



E ora, dopo il pareggio di Udine nell'amichevole dello scorso 27 marzo con gli uomini di Del Bosque sempre vestiti di bianco, la storia ci auguriamo possa ripetersi: lunedì a Saint Denis l'Italia sarà infatti in campo con la prima maglia, chiaramente azzurra, la Spagna invece con la seconda perché "ospite". E quindi camiseta blanca, la stessa - sottolineano oltretutto i colleghi spagnoli - della sconfitta contro la Croazia di martedì scorso...