Amichevoli, Italia-Finlandia 2-0: decidono Candreva e De Rossi

6 giugno 2016

Nell'ultimo test prima della partenza per la Francia, l'Italia supera 2-0 la Finlandia a Verona grazie alle reti di Candreva su rigore nel primo tempo e di De Rossi nella ripresa. Senza dubbio l'avversario era modesto, ma Conte ha avuto comunque indicazioni importanti da molti giocatori: funziona l'intesa Zaza-Immobile in avanti, mentre De Rossi è sembrato molto più in palla di Thiago Motta , fischiato dal pubblico del Bentegodi.

LA PARTITA

Per l'ultima amichevole prima della partenza per la Francia Conte sceglie un undici super-offensivo, ma molto vicino a quello che con ogni probabilità vedremo a Lione tra una settimana per l'esordio di Euro 2016 con il Belgio. La coppia d'attacco è Zaza-Immobile, a centrocampo a fare gli interni con Thiago Motta ci sono Giaccherini e Parolo, che assicura copertura alle avanzate di Candreva ed El Shaarawy schierati sugli esterni, in porta c'è Sirigu.

Fin dai primi minuti il piano partita della Finlandia è chiarissimo, con gli uomini del ct Backe preoccupati solo di difendere e non di lasciare spazi agli Azzurri, che infatti faticano a trovare la via dell'area. A centrocampo il pallone gira con facilità ma troppo lentamente e Thiago Motta non verticalizza quasi mai, Giaccherini e Parolo sono preoccupati di coprire e si inseriscono poco senza palla, così gli unici pericoli vengono dalle combinazioni tra Zaza e Immobile, che si cercano e si trovano con continuità. La prima occasione è per lo juventino, che di testa mette sul fondo, poi arriva un tiro dell'ex Siviglia a lato di poco. Sono le avvisaglie che il gol è maturo, Candreva controlla un pallone in area, ubriaca di finte Hetemaj e viene steso dal giocatore del Chievo: dagli undici metri si presenta l'esterno della Lazio, che spiazza Hradecky e fa 1-0. Nonostante il gol subito la Finlandia non cambia atteggiamento e il primo tempo si conclude con gli Azzurri alla ricerca del raddoppio e i finnici a chiudere tutti gli spazib arroccati nella propria metà campo, con Sirigu spettatore non pagante.

Nessun cambio nell'intervallo per, che cerca risposte importanti dai suoi soprattutto dal punto di vista fisico. La ripresa comincia con gli Azzurri che provano a lasciare un po' di campo agli avversari per cercare di stanarli dalla loro area, ma senza grande successo. Le difficoltà del primo tempo si ripresentano anche nel secondo, la Nazionale fa un possesso di palla sterile e non trova gli spazi per sfondare, nonostante la vivacità e la voglia di Immobile e Zaza. A metà ripresa arrivano le prima sostituzioni, conche prende il posto di Giaccherini facendo così il suo esordio in azzurro, ea rilevare un deludentedel Bentegodi.

Il centrocampista giallorosso entra prontamente nel vivo del gioco e dalle sue verticalizzazioni nascono subito due occasioni per Immobile ed El Shaarawy, fino a che De Rossi decide di mettersi in proprio, sfrutta un cross morbido di Candreva e segna con un gran colpo di testa la rete del raddoppio. Con gli ingressi di Florenzi e Bernardeschi al posto di El Shaarawy e Candreva, Conte rivoluziona tutto il centrocampo ad eccezione di Parolo e l'Italia sfiora il tris con un tiro a botta sicura di Zaza su cui Hradecky si supera. Gli ultimi minuti sono soprattutto una girandola di sostituzioni, Pellè prende il posto di Zaza confermando che nonostante le dichiarazioni della vigilia Conte non li vede bene insieme e poi c'è qualche minuto anche per Ogbonna.

Contro Scozia e Finlandia Conte cercava risposte e, almeno da alcuni giocatori, le ha certamente avute. Domani, nel giorno dell'ufficialità dinuovo ct, giornata di riposo per gli Azzurri, che si ritroveranno mercoledì pomeriggio all'aeroporto di Milano Malpensa per partire per Montpellier, quartier generale per la fase finale degli Europei.