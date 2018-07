Mondiali Russia 2018: la Svezia vola ai quarti di finale

03/07/2018

LA PARTITA

Allo Stadio San Pietroburgo si affrontano Svezia e Svizzera per l’ottavo di finale del Mondiale di Russia 2018. La squadra di Andersson, che ha eliminato l’Italia negli spareggi qualificazione, ha sorpreso tutti nel girone F dove la Germania è uscita e il Messico è arrivato secondo; mentre la Svizzera (girone E) ha passato il turno alle spalle del Brasile. Andersson si affida al 4-4-2 con Berg e Toivonen in avanti; Petkovic risponde con un 4-2-3-1: in difesa il milanista Rodriguez, in mezzo al campo Behrami dell’Udinese e Dzemaili del Bologna. Il primo acuto della partita si registra all’8’ con Berg che riceve palla davanti alla porta, ma la sua conclusione è sbilenca, quindi la sfera termina a lato. Un minuto più tardi ci prova Ekdal, ma il suo tiro è alto. Dopo due grandi azioni della Svezia, si riprende la Svizzera che al 24’ prova a far male con il colpo di testa di Zuber su cross di Shaqiri: palla alta sopra la traversa. Al 28’ miracolo di Sommer che salva i suoi sul tiro potente e a botta sicura di Berg. Dzemaili al 38’ sfiora il gol con un destro potentissimo: palla che sfiora la traversa. L’ultima emozione del primo tempo la regala Ekdal: cross al bacio di Lustig che pesca il centrocampista dell’Amburgo, il cui tentativo al volo è goffo.



Il secondo tempo si apre con la geniale giocata di Forsberg che fa fuori due avversari creando superiorità in mezzo al campo, la palla arriva a Toivonen in area che, ostacolato, calcia alto. Svezia che continua a spingere e che trova il vantaggio al 66’ con Forsberg: il dieci riceve palla al limite dell’area e calcia, il suo tiro viene deviato da Akanji e Sommer è beffato. Al 73’ esce il centrocampista del Bologna, Dzemaili: al suo posto Seferovic. La Svizzera prova ad attaccare a testa bassa, alla ricerca del gol del pareggio, che potrebbe arrivare all’80’ quando il colpo di testa di Embolo (entrato al posto di Zuber) viene salvato da Granqvist. All’82’ fa il suo ingresso in campo per la Svezia Krafth, terzino destro del Bologna. La Svizzera ci prova fino alla fine e per poco non trova il pari al 91’ con il colpo di testa di Seferovic ben parato da Olsen. Capovolgimento di fronte e rigore per la Svezia: Olsson atterrato da Lang e rosso per il difensore. Poi il Var annulla il rigore e concede solo punizione dal limite, battuta da Toivonen ben parata da Sommer. Alla fine è 1-0 per gli uomini di Andersson.