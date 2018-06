Mondiali 2018, la scaramanzia del Portogallo: il compagno che non festeggia il suo gol

22/06/2018

Un compagno non festeggia un tuo gol? Allora, non andate d'accordo . Quante volte avremo sentito questa cosa. Invece, è semplicemente scaramanzia. Una delle tante che aleggiano in uno spogliatoio. E' il caso del Portogallo , che ha debuttato con un incredibile 3-3 contro la Spagna , per poi vincere 1-0 contro il Marocco . Quattro gol, tutti di Cristiano Ronaldo . E proprio nella prima gara, a stare attenti, si vede José Fonte restare a pochi passi dalla piramide umana che sommergeva il fuoriclasse per la punizione vincente al minuto 88, all'interno del rettangolo di gioco. Tutto questo, su suggerimento di un compagno di squadra.

Ovviamente, la scenetta si è ripetuta nella gara contro il Marocco, ma nel frattempo era già diventata virale. C'era addirittura chi pensava che le squadre potessero lasciare un giocatore in campo per non consentire agli avversari di riprendere subito il gioco. Invece, la regola 8 prevede che il gioco possa riprende solo quando le due squadre siano nella metà campo.



Un dubbio che ha avuto origine addirittura al Mondiale di Sudafrica 2010. In finale, Spagna-Olanda 1-0, segna Iniesta ai supplementari. Tutti a esultare, tranne Marchena che dalla panchina entra in campo lasciando sbigottito l'arbitro Webb. A chi glielo chiederà dopo, risponderà che non voleva far riprendere il gioco.



Al di là di tutto questo, resta l'insolita scaramanzia portoghese. E allora tutti noi ora ci chiediamo: funzionerà per arrivare il 15 luglio a Mosca a giocarsi la finale di Coppa del Mondo? Vedremo...