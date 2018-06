Mondiali 2018 - Iran, Azmoun lascia la nazionale a 23 anni: "Troppe critiche, mia mamma ha sofferto"

29/06/2018

Sardar Azmoun, bomber della nazionale iraniana, ha deciso di lasciare il 'Team Melli' a soli 23 anni. Ne ha dato lui stesso l'annuncio, via Instagram, spiegando che il motivo del prematuro addio sono le critiche eccessive che ricevuto durante i Mondiali e che "hanno rovinato la salute di mia madre".



"Giocare in nazionale - spiega l'attaccante del Rubin Kazan, seguito in passato dalla Lazio - è stato per me un grande onore, e ne sarò fiero per sempre. Ma certe critiche hanno rovinato la salute di mia madre". Azmoun, molto atteso sul palcoscenico del Mondiale, ha deluso non riuscendo a segnare nelle tre partite che ha giocato, e in patria la critica non è stata tenera con lui. Lascia la nazionale anche l'altro attaccante Reza Ghoochannejad, 31 anni a settembre, che nel torneo iridato non è mai stato utilizzato dal ct Carlos Queiroz. "Per me vestire la maglia dell'Iran è stata la realizzazione di un sogno. Ma ora per me è arrivato il momento di lasciare", ha spiegato sui social.