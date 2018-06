Mondiali 2018, Germania-Messico 0-1, Lozano stende i campioni uscenti

17/06/2018 di ANDREA GHISLANDI

LA PARTITA

Come la Spagna quattro anni fa in Brasile, anche la Germania perde al debutto da campione in carica, ma la sconfitta dei tedeschi fa di certo più rumore perché arrivata contro un Messico travolto dalle polemiche per il festino hard prima della partenza per l'Europa e considerato da tutti la classica vittima sacrificale. Invece i messicani hanno giocato un primo tempo di straordinaria intensità tanto che la squadra di Löw ci ha capito poco o nulla. Impacciati e senza idee, traditi dai suoi uomini di maggiore classe, i campioni uscenti hanno rimediato una figuraccia storica, visto che non perdevano all'esordio dal Mondiale di Spagna 1982 quando vennero sconfitti dall'Algeria. Quella squadra, poi, arrivò in finale a giocarsela con Paolo Rossi e compagni, ma nel corso del torneo migliorarono partita dopo partita. Nulla è perduto, ovviamente, ma Löw - che insegue il record di Pozzo, unico ct ad aver vinto due Mondiali - ha davvero tanto lavoro da fare su una squadra che gioca al rallentatore senza avere il campione in attacco in grado di togliere le castagne dal fuoco. Se il popolo tedesco passerà una serata da dimenticare, quello messicano sta vivendo una delle pagine più belle. Con il suo gol Lozano ha fatto esplodere 127 milioni di messicani e ora l'hashtag "nadanosdetiene" ("niente ci ferma") che accompagna l'avventura di Marquez non sembra un semplice slogan. Osorio ha dato scacco matto al suo collega schierando una squadra veloce e tecnicamente forte dalla cintola in su e il primo tempo è stato un autentico capolavoro. Quando poi le energie nella ripresa sono venuto meno, El Tricolor si è comunque difeso con ordine senza concedere palle-gol clamorose ai tedeschi in forcing continuo.



Il primo tempo del Luzhniki Stadium è un monologo, ma non della squadra che ti aspetti. Il Messico, vittima sacrificale alla vigilia, mette in grande difficoltà i campioni del mondo uscenti e i tedeschi fanno davvero una magra figura. Grazie alla velocità e alla tecnica dei vari Lozano, Vela, Hernandez e Layun, la rocciosa retroguardia teutonica (solo 4 gol subiti nelle 10 gare di qualificazione) va spesso in tilt. Boateng e Hummels, la coppia centrale del Bayern campione, fanno spesso e volentieri la figura dei birilli, anche perché Khedira e Kroos non riescono a far filtro a centrocampo. I messicani sono uno spettacolo quando ripartono in contropiede dove trovano praterie nelle zone centrali. Vero che i tedeschi perdono un numero di palloni ingiustificabile, ma i ragazzi di Osorio sono bravissimi a pressare e a ripartire con delle rapide verticalizzazioni che spaccano in due la difesa. Il gol di Lozano che decide la prima frazione è il giusto premio per quanto mostrato dai nordamericani, più pericolosi di Khedira e compagni e l'azione da cui nasce il vantaggio è forse la più bella vista finora: dopo l'ennesimo recupero palla, Hummels sbaglia l'anticipo e il Cicharito serve l'attaccante del Psv che dribbla Özil in disperato recupero e fa secco Neuer. Punta nell'orgoglio la Germania prova a scuotersi e per poco non trova il pareggio: Ochoa si salva con l'aiuto della traversa sulla splendida punizione di Kroos. Giusto così, perché la superiorità messicana è stata netta contro una squadra tradita dagli uomini di maggiore classe, vale a dire Draxler, Müller e Özil.



Nella ripresa il copione cambia, perché era impensabile che i messicani potessero tenere ritmo e livello di gioco della prima frazione. Hernandez e compagni fanno ora fatica a ripartire e il pallino è costantemente nei piedi dei tedeschi. Löw si gioca anche le carte Reus, Gomez e Brandt per una squadra ultra-offensiva e senza alcun equilibrio. Il muro eretto dai nordamericani regge l'urto e in contropiede Hernandez e Layun hanno altre chance per chiudere il match che rimane in bilico fino all'ultimo. Al triplice fischio di Faghani la gioia è tutta messicana, mentre la Germania si lecca le ferite e sa che contro la Svezia non potrà più sbagliare.