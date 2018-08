Mondiali 2018, Belgio: problema alla caviglia per Lukaku. Ma Batshuayi è pronto...

23/06/2018

Otto gol in due partite, qualificazione agli ottavi praticamente già in tasca e l'impressione che - nonostante i primi due impegni siano stati morbidi - con questo Belgio in molti dovranno avere a che fare. Il Mondiale della squadra del ct Martinez è iniziato bene, con Lukaku capocannoniere con Ronaldo. Ma proprio il centravanti dello United, autore di due doppiette in due partite, ha accusato un problema alla caviglia. Il ct ha spiegato che per il match di giovedì 28 ( ore 20, Kaliningrad ) utilizzerà il turnover contro l'Inghilterra: "Lukaku è stato colpito al legamento esterno della caviglia sinistra alla fine del primo tempo, ha cercato di continuare a giocare ma gli faceva male. Vedremo nelle prossime 48 ore".



Lukaku con l'Inghilterra con ogni probabilità starà fuori. Martinez spiega: "Se avessimo sette giorni di riposo partirei contro l'Inghilterra con gli stessi giocatori, ma in un torneo come la Coppa del Mondo, tutti e 23 i giocatori devono essere in grado di giocare e tutti avranno i loro minuti". Martinez nella ripresa ha risparmiato minuti a tutto il suo tridente. Oltre a Lukaku, sono usciti anche Hazard (fastidio al polpaccio) e Mertens (colpo alla caviglia). Anche il loro impiego è in dubbio.



E chi ha avuto i suoi minuti è stato Batshuayi che nel finale del match con la Tunisia ha dimostrato di essere in forma. Anche se... Dal 76' in poi ha ingaggiato la sua sfida personale con il portiere Farouk Ben Mustapha. Prima un tiro rimpallato da due passi, poi una traversa clamorosa, poi altro tiro a botta sicura addosso all'estremo difensore. Infine, all'89', il gol liberatorio (vedi video). Insomma, anche se Lukaku riposerà con l'Inghilterra, Batshuayi è pronto.