Belgio: la protesta per la mancata convocazione di Nainggolan La maglia con il numero 4 sulle spalle e la protesta silenziosa all'esterno della sede della Federazione belga di calcio. Un piccolo fan e suo padre hanno manifestato così la delusione per la mancata convocazione di Radja Nainggolan in Nazionale. Il belga, infatti, è stato escluso dalla lista del ct Martinez per i Mondiali in Russia. >