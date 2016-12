Facebook

Spagna, fine di un'era "E' la fine di un'era". E' questa la frase che sintetizza il pensiero della stampa spagnola che, subito dopo il triplice fischio di Italia-Spagna, vinta dagli azzurri per 2-0, celebra il funerale sportivo della nazionale iberica, campione d'Europa in carica. "E' la fine di un ciclo", titola l'edizione on line del 'Marca', "E' la fine di un'era", gli fa praticamente eco il cugino 'As'. Grande risalto al crollo delle furie rosse anche sui giornali non sportivi. Per 'El Pais' "Un'Italia nettamente superiore ha eliminato la Spagna". Ancora piu' netta la bocciatura di 'El Mundo': "La squadra campione è morta stasera contro l'Italia". >