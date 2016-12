Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Griezmann manda avanti la Francia La Francia fatica più del previsto ma batte l'Irlanda 2-1 e si qualifica ai quarti di finale, dove troverà la vincente di Inghilterra-Islanda. Allo Stade de Lyon avvio shock per i Bleus, che vanno sotto dopo due minuti per il rigore di Brady e faticano per tutta la prima frazione, poi nella ripresa si scatena Griezmann, che in meno di 5' segna una doppietta e condanna l'Irlanda, rimasta anche in 10, all'eliminazione. >