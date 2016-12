Facebook

Euro 2016: Inghilterra eliminata, impresa Islanda Arriva dall'ultimo ottavo di finale la grande sorpresa di Euro 2016. A Nizza l'Islanda batte 2-1 l'Inghilterra in rimonta e si qualifica per i quarti dove affronterà la Francia padrona di casa. Inglesi subito avanti con un rigore di Rooney al 4'. Pronta replica degli islandesi che pareggiano al 6' con il difensore centrale Ragnar Sigurdsson e poi trovano il sorpasso al 18' con Sigthorsson. Nella ripresa gli inglesi ci provano, ma non sfondano. >