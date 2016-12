Facebook

Euro 2016, cambia il pallone adidas ha lanciato Fracas, il pallone ufficiale della fase a eliminazione diretta e della finale di UEFA EURO 2016. Alcuni dei più grandi talenti parigini della musica, della moda e della cultura pop, hanno collaborato con adidas alla scelta del nome del pallone. Nome ("Fracasso in italiano) che è stato scelto per racchiudere la tensione e l'adrenalina associate alle partite ad eliminazione diretta. Il design dinamico rosso e nero di Fracas rappresenta l’imprevedibilità delle fasi finali di un grande torneo. Sam Handy, Vice President Design, spiegando il concept dietro al nuovo pallone ha dichiarato: “Per Fracas, volevamo un design che restituisse le emozioni che si provano durante la fase a eliminazione diretta. Beau Jeu era invece pensato per un calcio più tattico, in cui ti concentri sulle cose essenziali per superare la fase a gironi. Fracas ha un design più disruptive, che rappresenta il rumore della folla e l’entusiasmo che si respira quando in campo ci si gioca tutto in un “dentro o fuori”.La struttura del pallone, comune al Fracas e al Beau Jeu, è stata sviluppata per oltre 18 mesi e prende i migliori elementi del Brazuca, pallone ufficiale della FIFA World Cup, inclusa l’innovativa forma dei pannelli. I due palloni, che insieme decideranno i vincitori di UEFA EURO 2016T, hanno una superficie e una tecnica di assemblaggio che garantiscono un migliore controllo e li rendono più visibili in volo. Durante il processo di sviluppo entrambi i palloni sono stati testati da top player come Gareth Bale e Iker Casillas. >