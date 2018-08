Facebook

Uruguay: Cavani salta l'allenamento Niente allenamento per Edinson Cavani, che non ha ancora recuperato dalla botta al polpaccio rimediata contro il Portogallo e rimane in serio dubbio per il quarto di finale contro la Francia in programma venerdì 6 luglio. Per il Matador è una corsa contro il tempo.