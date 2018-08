Facebook

Mondiali 2018, le foto di Islanda-Croazia Non riesce l’impresa all’Islanda, che nell’ultima sfida del gruppo D dei Mondiali 2018 viene battuta per 2-1 dalla Croazia e saluta la Russia. Sorride invece la Croazia, già certa del primato prima di scendere in campo, che chiude il girone a punteggio pieno e si prepara all’ottavo con la Danimarca. I gol tutti nella ripresa: croati in vantaggio con Badelj (53’), pareggio su rigore di Sigurdsson (76’) e rete decisiva di Perisic al 90’. >