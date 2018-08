Facebook

Mondiali 2018, Croazia d'argento: bagno di folla al rientro in patria La Coppa del Mondo non è arrivata, ma la Croazia al Mondiale in Russia ha fatto comunque la storia. Modric e compagni hanno chiuso al secondo posto, battuti solo dalla Francia in finale, ma hanno vinto fuori dal campo. Il rientro in Croazia con la medaglia d'argento al collo è stato accolto da un bagno di folla, migliaia di connazionali che hanno accompagnato la sfilata del pullman scoperto della nazionale di Dalic. >