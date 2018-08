Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Mondiali 2018: Brasile-Belgio 1-2, le foto del match Nel secondo quarto di finale del Mondiale, il Belgio supera il Brasile per 2-1 e si qualifica per la semifinale dove affronterà la Francia (martedì 10 luglio a San Pietroburgo). I Diavoli Rossi passano in vantaggio grazie all'autogol di Fernandinho (13') e trovano il raddoppio con De Bruyne, bravo a infilare Alisson con un destro all'angolino (31'). Renato Augusto accorcia di testa nel finale (76') ma non basta: la Seleçao è eliminata. >