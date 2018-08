Facebook

"It's not coming home": Inghilterra presa di mira La cavalcata dell'Inghilterra al Mondiale in Russia si è conclusa in semifinale, eliminata ai supplementari dalla Croazia. Un bel cammino accompagnato sin dai primi giorni dal canto "It's coming home", sta tornando a casa. Il calcio? La coppa o cosa? No, l'Inghilterra e lo sfottò social - "It's not coming home" non ha tardato un attimo a farsi sentire. Il tutto però è nato da un equivoco: il coro inglese è stato scambiato per spocchia, ma la realtà è un'altra. >