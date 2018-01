Giorno 8 - 14 gennaio

14 gennaio 2018

È andata in archivio anche l'ottava tappa della Dakar, la più lunga dell'intera edizione 2018. La seconda parte della tappa Marathon, con i suoi 498 Km cronometrati, ha messo ancora una volta a dura prova gli equipaggi in corsa, mettendoli di fronte a valichi altissimi e a insidiosi alvei nascosti. Ora riposo forzato per tutti: con il maltempo che sta colpendo la Bolivia in questi giorni affrontare la nona tappa sarebbe stato praticamente impossibile.Scopri di più su Redbull.com