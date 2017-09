Il tuffo dall'Arco di Cabo San Lucas

9 giugno 2017

La stagione del Red Bull Cliff Diving 2017 prenderà il via il 24 giugno in Irlanda, ma Jonathan Paredes e David Colturi non sono riusciti a resistere al richiamo delle grandi altezze: hanno deciso di incontrarsi in un vero e proprio paradiso per i cliff diver, Cabo San Lucas, in Messico, e tuffarsi dall'imponente e iconico arco naturale in voli da oltre 20 metri.

