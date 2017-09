Hunt ha conquistato il vecchio ponte di Mostar

25 settembre 2017

Una tappa da ricordare per il 6 volte campione della Red Bull Cliff Diving World Series, l'inglese Gary Hunt: oltre a ottenere la sua seconda vittoria stagionale a Mostar, in Bosnia ed Erzegovina, ha anche ripreso le redini del campionato soffiando il primo posto in classifica generale al connazionale Blake Aldridge.

Scopri di più su Redbull.com