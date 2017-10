Alex De Rose sarà titolare della World Series 2018

25 ottobre 2017

Nulla è impossibile se lo desideri intensamente. Alessandro De Rose ci ha creduto, si è allenato duramente e ha realizzato il suo sogno più grande: diventare atleta titolare della Red Bull Cliff Diving World Series 2018.



Con l’incredibile gara finale disputata pochi giorni fa in Cile, il tuffatore cosentino ha concluso la stagione classificandosi al 4° posto del ranking generale della World Series 2017 che gli garantisce un posto da permanent diver per il prossimo anno. Una stagione ricca di emozioni e risultati inaspettati: dalla vittoria in casa nella tappa italiana di Polignano a Mare, davanti al suo pubblico, alla medaglia di bronzo ai Mondiali di Nuoto di Budapest, fino al meritatissimo 3° posto nell’ultima tappa. Il 2017 è stato l’anno che ha consacrato Alessandro come atleta professionista, in grado di competere ad altissimi livelli con gli atleti più forti di questa disciplina, vere e proprie leggende dell’High Diving come Orlando Duque e Gary Hunt.



“Ho sempre sognato di diventare titolare della World Series e ho lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo. Adesso questo sogno è diventato realtà e sono davvero molto emozionato. – ha commentato commosso Alessandro – Per me è stata una stagione incredibile: dalla vittoria a Polignano al Bronzo di Budapest, fino al 3° posto in Cile per chiudere 4° nella classifica generale della Serie. Gara dopo gara vedevo il mio obiettivo sempre più vicino e raggiungibile. Questi risultati mi ripagano pienamente degli sforzi fatti nell’ultimo anno: conciliare gli allenamenti con il lavoro e tutti gli altri impegni non è stato facile, ma oggi posso dire con grande soddisfazione che ne è valsa decisamente la pena!”



Scopri di più su Redbull.com