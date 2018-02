Le più belle acrobazie del Farm Jam

21 febbraio 2018

Il Farm Jam non è un contest come gli altri. È un evento che ogni anno riunisce i migliori interpreti delle due ruote, a 360°: BMX, MTB e FMX insieme, in un percorso costruito su una vera e propria fattoria nel sud della Nuova Zelanda. Nel video puoi ammirare alcuni dei pazzeschi trick eseguiti dai biker.

Scopri di più su Redbull.com