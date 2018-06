Cosa ci aspetta al Red Bull 400 2018

7 maggio 2018

In attesa della nuova edizione, prevista per il 30 giugno 2018 a Predazzo, ecco una serie di momenti topici che si vivono durante questo evento, nellla gara breve più ripida al mondo che si disputa in Val di Fiemme: 400 metri di corsa lungo una salita che tocca i 200 metri di altezza.

Scopri di più su Redbull.com