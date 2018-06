La Red Bull Air Race arriva in Francia

27 aprile 2018

Dopo 12 stagioni e più di 80 gare in 20 paesi, la Red Bull Air Race sfreccia per la prima volta anche in Francia, e più precisamente a Cannes, che ospiterà la seconda tappa dell'edizione 2018. Due categorie (la Challenger e la Master), 24 piloti, una serie di gate da attraversare con precisione per non rischiare di perdere punti preziosissimi.

Scopri di più su Redbull.com